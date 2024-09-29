Україна

Футболіст розчарований грою з Колосом.

Хавбек Руху Денис Підгурський прокоментував нічию з Колосом (0:0) в матчі УПЛ.

"Це була важка гра – Колос нав’язав нам хорошу боротьбу. Ковалівці мають збалансовану команду і Рух знав про сильні сторони свого суперника. Ми намагались створювати моменти та багато атакувати, але нам це не вдалося. Особливо у гостей виділялись Цуріков та Третьяков, які активно працювали на лівому фланзі та діяли дуже динамічно.

На жаль, у трьох останніх матчах нам не вдається забивати голи. Це говорить про те, що нам слід більше уваги приділити позиційній атаці. Хочеться у наступній грі потішити вболівальників перемогою, але для цього треба буде плідно попрацювати на тренуваннях. Думаю, що гра з Колосом дещо струсить команду і ми будемо заряджені на матч з Олександрією", — сказав Підгурський.