Україна

Андрій Кліщук розповів про прийдешній матч проти київського Динамо.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти київського Динамо.

"Очікуємо на гарну цікаву гру. Думаю, буде важке протистояння для обох команд, багато гольових моментів, яскравий футбол. Матч повинен стати цікавим для вболівальників. Кривбас налаштовується набрати залікові бали.

Перші тренування новачка Ноа НдомбазІ? По-перше, ми постійно йому підказуємо у всьому. В тому числі, щодо вимог головного тренера. Також багато часу з ним проводять інші легіонери команди. Усі допомагають. Сподіваюсь, Ноа швидко адаптується до нової команди", — наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Кривбас відбудеться завтра, 6 жовтня, о 18:00 за Києвом.