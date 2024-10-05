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Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Приємно, що зуміли перервати нарешті безпереможну серію матчів проти Зорі. Раніше ми вже перервали подібну невдалу серію поєдинків з Колосом. Тепер — із Зорею. Вдвічі приємніше було нарешті перемогти вдома. Бо ми вболівальникам вже серйозно заборгували. Сподіваюся, сьогодні вони отримали задоволення від гри і результату. Попри погоду ми сьогодні мали підтримку. І ця підтримка дуже важлива для нас.

Зробили одразу три вимушені заміни. Михайло Протасевич наприкінці першого тайму відчув дискомфорт у привідному м’язі. Андрій Кожухар ще до гри мав певні проблеми. Але ми все ж прийняли рішення, що саме він розпочне цей матч. По ходу поєдинку Андрій відчув погіршення і ми його замінили. А щодо Василя Гакмана — це дуже прикрий епізод. Такі зіткнення, на жаль, є частиною футболу. Поки не можу сказати точно, але сподіваюся, що найгірший діагноз лікарі не підтвердять. В іншому випадку він може довго відновлюватися. Ми дуже хвилюємося. Але віримо, що пошкодження не настільки значне.

Так, перед цим поєдинком ми зробили певну ротацію. У цьому наш тренерський штаб бачить стимул для кожного гравця працювати на тренуваннях і доводити своє право на місце у старті. Марко Мрвальєвич продовжує процес адаптації. Він звик працювати з іншою інтенсивністю. Але, на нашу думку, зараз він зробив певні успішні кроки у роботі над собою. І ми дуже хочемо покращення цієї конкуренції між Марко Мрвальєвичем і Миколою Гайдучиком. Радий, що Марко забив сьогодні. Також у старт повернувся Владислав Шарай. Він ефективно виглядає. Хоча, звісно, ми всі хочемо забитих м’ячів від нього і від Віталія Дахновського, який сьогодні залишився у запасі.

Щодо Самуеля Нонго — він лише два дні тренувався з командою. За час міжнародної паузи ми оцінимо краще функціональний стан цього гравця. Сьогодні включили його до заявки, щоб він відчув цей командний дух. Зараз важко зрозуміти, скільки часу йому треба на адаптацію. Але навіть двадцять хвилин якісної гри проти Чорноморця — вже будуть хорошим підсиленням для нас. А далі — набиратиме форму через матчі чемпіонату.

Сподіваємося, що за період міжнародної паузи також відновиться Євгеній Морозко. Він точно нам допоміг би. У Михайла Протасевича — мікропошкодження. Віримо, що йому вистачить часу на відновлення. Сьогодні також добре проявив себе Даниіл Чечер.

Руслан Степанюк? У минулій грі ми замінили його через підвищену температуру. Він себе погано почував. Я так розумію, це вірус. Тренувався індивідуально, потім знову почувався погано. Тому ми дали йому тиждень для повного одужання", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Зоря.