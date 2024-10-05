Україна

Тренер луганської команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:2).

"Дуже прикра поразка. Ми створили достатньо моментів, щоб перемогти сьогодні. Пропустили два м’ячі після прикрих помилок. Суперник одразу нас карав. А ми свої шанси не реалізували.

На мою думку, ми дуже добре грали до перерви. Мали забивати ще і закривати гру. Хлопці хотіли перемогти, билися. Щодо самовіддачі — зауважень немає. Але так буває: ти не забиваєш, пропускаєш і програєш. Верес нічим не здивував і не вразив. Ми готувалися до гри суперника від оборони і швидких переходів у контратаку.

Ми дуже добре провели попередній поєдинок з Ворсклою і хотілося стабільності. Щоб досягати результату потрібно тримати цю високу планку. А сьогодні ми дуже добре розпочали, швидко забили. А потім пропустили прикрий м’яч і все пішло по-іншому.

Також вважаю, що арбітри у першому таймі не зарахували наш чистий гол. Помилки арбітрів звісно впливають на гру. І це уже не перша така помилка проти нас", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Зоря.