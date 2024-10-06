Україна

Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Руху.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні Олександрія на власному полі зіграла внічию проти львівського Руху.

Олександрія — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Ми заслужили на перемогу в цій грі. Своїм гравцям так і сказав, що це — фактично перемога. Те, що було далі з пенальті, нехай коментують експерти, суддівський корпус. Ми спокійно прийняли таку нічию.

Я дивився повтор. Таких пенальті по 8 за матч можна ставити. У цьому ж матчі можна було ставити пенальті у ворота Руху.

Емоції не хочу показувати, скандал в УПЛ нам не потрібний. Є важливіші речі. Сьогодні військові були на матчі, хочу їм усім подякувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія проведе домашній матч проти полтавської Ворскли.