Україна

Динамо повідомило про травми Піхальонка та Бражка.

У матчі 2-го туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Гоффенгайму (0:2) неприємні травми отримали двоє футболістів Динамо.

У півзахисника Олександра Піхальонка діагностували пошкодження камбаловидного м’язу. Термін реабілітації хавбека – три тижні.

А півзахисник Володимир Бражко наразі не може грати через тріщину ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення динамівця буде повідомлено додатково.

Обидва футболісти не поїдуть через свої пошкодження до національної збірної й будуть відновлюватися на клубній базі у Віті-Литовській.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Покер Судакова, ротація Шовковського та повернення двох капітанів. Підсумки 9-го туру УПЛ