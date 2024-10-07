Україна

Шахтар переживає не найкращі часи.

Оборонець Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над ЛНЗ (5:1) в матчі УПЛ.

"Це важлива перемога і для вболівальників, і для нас, тому що після двох невдалих матчів ми повинні були реабілітуватися. На полі була справжня команда. Ми показали, що Шахтар все-таки на тому рівні, на якому він є. Але в кожної команди є періоди, які потрібно пройти", — вважає Бондар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — ЛНЗ у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.