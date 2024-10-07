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Хавбек киян відзначився голом перед поверненням до збірної України.

Капітан та півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (2:1).

"Ми добре стартували. В першому таймі вдавалося те, про що домовлялися, забили два м’ячі. Але перед перервою пропустили, і всі, хто грав колись у футбол, чудово розуміють, що якщо пропускаєш на перших чи останніх хвилинах, то втрачаєш упевненість. Так і сталося – ми десь втратили впевненість, і в другому таймі був більше не футбол, а сумбур. Але було важливо в першу чергу здобути три очки. Інколи такі матчі бувають, і саме в таких іграх проявляється командний дух.

Пенальті? Ярмоленко сказав, щоб бив я. Зазвичай пробиває він, але дякую йому, що дав мені пробити цього разу. Примітно, що поки арбітр дивився VAR, двічі думав бити вліво від себе, але в останній момент передумав. Тепер для мене буде уроком, що не потрібно змінювати свою першочергову думку.

Насправді, для голів багато роблять нападники та флангові півзахисники – нападник уводить опонента, а я дію в такій зоні, в якій фланговий гравець викочує мені м’яча, і тому потрібно вирішувати такі моменти.

В принципі, у перерві тренер нічого такого не казав, щоб ми щось змінювали у плані тактики. Лише сказав, щоб позаду більше контролювали м’яч, щоб їхня група атаки більше бігала та втомлювалася. Але суперник добре нас розібрав, діяли проти нас один в один, тому позаду важко було контролювати м’яч. Вони не перекривали зони, а йшли у гравця, тому доводилося багато вибивати м’яча.

Загалом, настрій чудовий, адже вдалося виграти. Якби, не дай Боже, втратили очки, тоді був би зовсім інший настрій. А так – виграли, всі задоволені, й головне, щоб усі повернулися зі збірної без травм", — наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого дев'ятого туру УПЛ.