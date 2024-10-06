Україна

Тренер очікував агресивну гру з боку суперника.

Олександр Шовковський прокоментував перемогу свого Динамо над Кривбасом (2:1) в матчі чемпіонату України.

"Ми чудово розуміли, яка очікувалася сьогодні гра. Взагалі команди, які очолює Юрій Миколайович Вернидуб, завжди вирізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно. Ми налаштовували своїх гравців, що в першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не поступитися нашому опоненту. До цього додалася непроста логістика.

Дуже добре, що ті гравці, яких я не міг залучити у матчі з Гоффенгаймом, Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський, пропустивши декілька днів, провели одне тренування і все-таки зуміли сьогодні вийти на футбольне поле та допомогти нам. Тому що в такому графіку грати 12 – 15 гравцями дуже непросто.

Саме тому з самого початку сезону в нас була ротація складу, ми давали можливість грати всім, аби всі відчували себе важливою частиною нашої команди. Це певною мірою дає свої результати", — сказав Шовковський.

У наступному турі на київське Динамо очікує столичне дербі проти Оболоні.