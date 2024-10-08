Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України.
Фото прес-служби УАФ
08 жовтня 2024, 13:35
Дирекція з проведення Vbet Кубку України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2024/2025.
Vbet Кубок України-2024/2025. 1/8 фіналу
29.10.2024
Рух — Карпати. Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
30.10.2024
Пробій (Городенка) — Буковина. Городенка. Стадіон "Пробій-Арена". 12:00
ЮКСА — Олександрія. Київ. НТК ім. В. Баннікова. 13:00
Полісся — Кривбас. Житомир. Центральний стадіон. 15:30
Ворскла — Динамо. Полтава. Стадіон "Ворскла" ім. О. Бутовського. 17:00
Шахтар — Зоря. Львів. Стадіон "Арена Львів". 18:00
Верес — Оболонь. Рівне. Стадіон "Авангард". 18:00
Вікторія — ЛНЗ. Місце та час початку зустрічі буде названо пізніше після рішення Сумської обласної військової адміністрації.
Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.