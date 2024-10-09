Україна

За Артема Бондаренка проголосували 42,8% вболівальників.

Півзахисника донецького Шахтаря Артема Бондаренка визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 24-річний українець набрав 42,8% голосів вболівальників, що допомогло йому випередити Георгія Судакова, Дмитра Різника та Миколу Матвієнка.

Минулого місяця Бондаренко провів чотири матчі, в яких забив чотири м'ячі. Він оформив хет-трик у матчі проти львівських Карпат (5:2) та забив у ворота Оболоні (4:0).

Після восьми ігор Шахтар набрав 16 очок і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на шість балів.

Свій наступний матч "гірники" проведуть проти Колоса. Гра відбудеться 18 жовтня.