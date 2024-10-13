Ліга націй

Футболіст вважає, що цей турнір не такий важливий.

Хавбек збірної Франції Орельєн Чуамені лаконічно охарактеризував Лігу націй як турнір.

"Це не турнір століття, будьмо чесними. Як гравець, одягаючи футболку, ти маєш зробити все, щоб перемогти.

Я був радий додати цей трофей до своєї колекції, але це не Євро та не чемпіонат світу", – сказав Чуамені.

14 жовтня французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А.

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