Хавбек збірної Франції Орельєн Чуамені лаконічно охарактеризував Лігу націй як турнір.

"Це не турнір століття, будьмо чесними. Як гравець, одягаючи футболку, ти маєш зробити все, щоб перемогти.

Я був радий додати цей трофей до своєї колекції, але це не Євро та не чемпіонат світу", – сказав Чуамені.

14 жовтня французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А.

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