Футболіст вважає, що цей турнір не такий важливий.
Орельєн Чуамені, Getty Images
13 жовтня 2024, 20:44
Хавбек збірної Франції Орельєн Чуамені лаконічно охарактеризував Лігу націй як турнір.
"Це не турнір століття, будьмо чесними. Як гравець, одягаючи футболку, ти маєш зробити все, щоб перемогти.
Я був радий додати цей трофей до своєї колекції, але це не Євро та не чемпіонат світу", – сказав Чуамені.
14 жовтня французи зіграють проти збірної Бельгії на виїзді у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй дивізіону А.
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