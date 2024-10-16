Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі десятого туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема столичне дербі між Оболонню та київським Динамо обслуговуватиме Віктор Копієвський, а за систему ВАР відповідатиме Олександр Шандор.

Поєдинок між Колосом та донецьким Шахтарем довірили Олексію Деревінському, якому із системою ВАР допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 10 тур

18 жовтня, п'ятниця

18:00 Колос – Шахтар – головний арбітр: Олексій Деревінський (Хмельницький), арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).

19 жовтня, субота

13:00 Олександрія – Ворскла – головний арбітр: Олександр Омельченко (Слов'янськ), арбітр VAR – Сергій Задиран (Київська обл.).

15:30 Оболонь – Динамо – головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький), арбітр VAR – Олександр Шандор (Львів).

18:00 Полісся – Лівий Берег – головний арбітр: Олександр Кальонов (Хмельницький), арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

20 жовтня, неділя

13:00 ЛНЗ – Інгулець – головний арбітр: Назарій Дьордь (Ужгород), арбітр VAR – Микола Балакін (Київська обл.).

15:30 Чорноморець – Верес – головний арбітр: Олександр Солов’ян (Київська обл.), арбітр VAR – Роман Блавацький (Львів).

18:00 Зоря – Кривбас – головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

21 жовтня, понеділок

18:00 Рух – Карпати – головний арбітр: Олександр Афанасьєв (Харків), арбітр VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

Після восьми ігор Динамо набрало 22 очки та очолює УПЛ, випереджаючи Полісся та Олександрію на два бали. У Шахтаря 16 очок та четверте місце.