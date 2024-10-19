Керманич Колосу прокоментував поразку від донеччан.
Олександр Поздєєв, фото ФК Колос Ковалівка
19 жовтня 2024, 07:44
Напередодні ковалівський Колос у рамках десятого туру української Прем’єр-ліги поступився донецькому Шахтарю на власному полі.
Колос — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Олександр Поздєєв поділився враженнями від виступів команди.
"Мені дуже прикро через цю поразку, адже хлопці заслуговують на більше. Вони докладають великих зусиль і в тренуваннях, і в матчах.
Дуже радий через це, бо бачу прогрес. Однак мене засмучує, що доля їх не нагороджує.
Скасування гола? Я не розібрався у ситуації. Є арбітри, вони ухвалили таке рішення. Напевно, був фол, якщо вони ухвалили таке рішення.
Шкода, це був дуже емоційний момент. Це наш шлях, треба його пройти", — заявив український фахівець.
Наступний матч ковалівський Колос проведе в гостях у житомирського Полісся.