Україна

Керманич Колосу прокоментував поразку від донеччан.

Напередодні ковалівський Колос у рамках десятого туру української Прем’єр-ліги поступився донецькому Шахтарю на власному полі.

Колос — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Олександр Поздєєв поділився враженнями від виступів команди.

"Мені дуже прикро через цю поразку, адже хлопці заслуговують на більше. Вони докладають великих зусиль і в тренуваннях, і в матчах.

Дуже радий через це, бо бачу прогрес. Однак мене засмучує, що доля їх не нагороджує.

Скасування гола? Я не розібрався у ситуації. Є арбітри, вони ухвалили таке рішення. Напевно, був фол, якщо вони ухвалили таке рішення.

Шкода, це був дуже емоційний момент. Це наш шлях, треба його пройти", — заявив український фахівець.

Наступний матч ковалівський Колос проведе в гостях у житомирського Полісся.