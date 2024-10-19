Ілля Крупський не зможе допомогти Ворсклі у найближчих матчах.
Ілля Крупський, ФК Ворскла
19 жовтня 2024, 15:16
Захисник Ворскли Ілля Крупський прокоментував свою травму, через яку він не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.
"Лікар сказав, що відновлення займе два-три тижні. Сподіваюсь, що з Динамо вже буду грати", — сказав Крупський в ефірі УПЛ ТБ.
Цього сезону Крупський провів дев'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.
Матч Ворскла – Динамо в рамках 1/8 фіналу Кубка України пройде 30 жовтня.
Наразі Ворскла зустрічається з Олександрією у матчі десятого туру УПЛ. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.