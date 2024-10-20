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Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Ворсклою.

Олександрія напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги обіграла полтавську Ворсклу на власному полі.

Олександрія — Ворскла 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Після тієї нічиєї, коли ми втратили перемогу на останній хвилині над Рухом, хлопцям хотілось довести, що це була випадковість, що ми на правильному шляху.

У принципі, якщо брати гру, налаштування на матч і жагу до перемоги, то я вважаю, що сьогодні ми на цю перемогу заслужили і віддали всі сили для цієї перемоги.

Ми сьогодні дуже гарно виглядали фізично, але інтенсивність завжди тренується на тренуванні, я про це хлопцям завжди кажу. Я дуже радий, що ми зараз переносимо з тренування на ігри цю інтенсивність і працюємо на перемогу, додаємо в інтенсивності за рахунок пресингу, якщо ми працюємо на оборону, а якщо ми працюємо з м’ячем — щоб м’яч швидше ходив, щоб у нас багато було переміщень, ротацій, забігань, тому я вважаю, що ми потихеньку додаємо, але є ще над чим працювати.

Приємно за Беляєва. У цей час, який він відновлювався, завжди було, що він починає тренуватися, потім знову зійшов, і в психологічному плані ми бачили, що це йому заважає, завжди він переживає. Я вважаю, що цей гол йому додасть впевненості. Головне, щоб він був здоровий. Його можливості ми знаємо, він це продемонстрував у цьому матчі. Тому для нас важливі всі гравці, які є в команді.

Сьогодні ми не хотіли залучати Кирила Ковальця, тому що в нього є проблеми зі здоров’ям. Але він важливий для нас гравець, і сьогодні також нам була потрібна його допомога. Він у другому таймі вийшов на уколах, але дав інтенсивність, працював через "не можу" і це вилилося в результат.

Досить непогано виглядали Козак і Мишньов. Найголовніше, що хлопці працюють на тренуванні, вони також заслуговують на ігровий час. Я вважаю, що сьогодні вся команда зіграла рівно. Новачки будуть також отримувати свій час. Трошки часу їм треба більше для розуміння, тому що і інтенсивність, і розуміння нашої гри — на це потрібен час. Вони це розуміють прекрасно, головне, що вони працюють на 100% на тренуваннях і це виливається в результат.

Ми дуже задоволені, що тренери національної збірної бачать і викликають наших гравців. Але потрібно зробити компліменти для наших гравців — для Калюжного, для Мартинюка. Я впевнений, що якщо вони будуть так само діяти, так само працювати на тренуваннях, у нас одним футболістом у збірній не обмежиться. Тому головне — бачити мету і працювати.

Дуже задоволений Іваном. Після національної збірної, де віддав він усі сили, десь могло бути спустошення, але сьогодні він був справжнім професіоналом. Ми розмовляли перед матчем, що важливо зараз розуміти, що так, був перший виклик у збірну, емоційний матч, але постійно зараз треба доводити на кожному тренуванні і в кожному матчі, що він — гравець національної збірної. Це вже марка, її потрібно тримати", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме петровський Інгулець.