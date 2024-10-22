Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 21 жовтня 2024 року.

У матчі десятого туру української Прем'єр-ліги відбулося львівське дербі, у якому Карпати у гостях мінімально обіграли Рух (1:0).

Перемогу команді Владислава Лупашка приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Жана Педросо.

Таким чином Рух набрав 13 очок після дев'яти ігор і займає сьоме місце в УПЛ, а у Карпат на один бал менше та восьма позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Карпати у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Карпати 0:1

Гол: Педросо, 43.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53) — Карабін (Плюман, 79), Краснопір, Климчук (Квасниця, 59).

Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Адамюк (Векляк, 81) — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Підлепенець, 62) — Стеніо, Ігор (Устименко, 76), Очеретько (Шах, 62).

Попередження: Климчук — Мірошнченко.