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Наставник "львів" поділився своїми думками після львівського дербі.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу своєї команди у матчі десятого туру УПЛ проти Руху (1:0) у рамках львівського дербі.

"Насамперед цю перемогу ми присвячуємо тим вболівальникам, які зараз перебувають на фронті. Знаю, що вони активно слідкують за нами, деколи не мають можливості переглядати наші матчі, але знаю, що вони дуже хвилювались перед цією грою. Вона була для них дуже важливою. Бачимо, що наші гравці розуміють відповідальність. Ми налаштовували іноземців, розповідали їм, наскільки важливою є ця гра для міста, для фанатів. Тому всі підійшли до поєдинку з цілковитим розумінням.

Певні обмеження для наших вболівальників – це м’яко кажучи. Перед грою говорили з хлопцями, що наших вболівальників очікується небагато, бо фактично неможливо було потрапити на стадіон. Але зауважив, що якщо їх буде бодай десять людей, то вони будуть гучнішими за весь стадіон. Вони це підтвердили. Я не знаю, яким чином, але їх була достатня кількість. Якщо ми зачепили цю тему, то хочу попросити Рух подарувати трохи більше радості нашим фанам, нашим сім’ям, дітям і дати можливість потрапити на Арену Львів. Емоції могли бути іншими. Зараз могли б радіти рухівці, але Карпати перемогли. Наші рідні знають, скільки сил ми віддаємо на кожному тренуванні, у кожній грі, а вони не можуть навіть цього побачити наживо. Хотілося б, щоб ситуація змінилась, але це право клубу, який є господарем матчу.

Гра Бруніньйо, Жана Педрозу та інших іноземців? В цілому всі гарно провели матч. Іноземці мають відрізнятись від українців рівнем гри. Це безсумнівно. Я неодноразово наголошував, що поки ми перебуваємо на стадії розбудови і одним з найголовніших структурних підрозділів є скаутський відділ. Вони дуже плідно працюють і суттєво впливають на результат. Ми з ними спілкуємось про це. Якщо є іноземець, то він має бути вищого рівня, ніж наявні гравці. Тому ми прискіпливо ставимося до цього. Після декількох ігор всі казали, що Бруніньйо слабкий футболіст. Також були питання щодо Жана Педрозу, Стеніо… Багато чули про це. Наше середовище зациклюється на результаті, тому не дивиться глибше. Якщо команда виграла, то хвалять. Якщо ні – сварять. Я вважаю, що ми змінюємось, змінюємо український футбол. Всі, хто дивились гру, отримали задоволення. Було дуже багато якісних побудов атак, багато гостроти. Думаю, що це буде тішити вболівальників і багато команд почнуть грати в безкомпромісний футбол, а не сидіти 90 хвилин в обороні.

Виникають запитання стосовно Ігора Невеса, який невдало завершував атаки? Порахуйте, скільки разів Ігор чіпався за м’яч, скільки разів сприяв розвитку атаки… Він був дуже корисним. Можливо, він дещо не впевнений в собі, адже позиція нападника вимагає від нього голів, але я йому казав: “Якщо ти працюватимеш для команди, то твої голи неодмінно прийдуть. Я, як тренер, даю тобі віру, а ти повинен на тренуваннях викладатись у кожному моменті, забивати на тренуваннях. Тоді голи прийдуть”. Я з вами погоджуюсь, всі хотіли, щоб ті моменти, які в нього були, перетворювались на голи. Але наразі ситуація така. Це дуже часто відбувається у футболістів. Є злети, є падіння. Сильніший той, хто швидше виходить з цього стану. Після перемог чи після поразок, після невдалих ситуацій. Дійсно, моментів було багато, ми могли забити більше. Але так сталося. Можливо, це добре. Не можу сказати.

Особисто для мене гра проти Інгульця була дійсно важливою. Я пам’ятав слова Миколи Павлова. Коли я прийшов до нього у Маріуполь, він сказав, що найгіршою чеснотою людини є невдячність. Я з вдячністю ставлюсь до всього, що дають мені люди. Тому я вдячний Інгульцю за те, що вони подарували старт моєї тренерської кар’єри. Для мене це дійсно був дуже важливий матч. Проти Інгульця я відповідав виключно за себе. Проти Руху всі розуміли, наскільки це важливо для всіх львів’ян, тому моя відповідальність була набагато ширшою. Матч видався важким. Тиску перед грою з боку нашого керівництва не було. Тільки слова підтримки для нас. Все було супер. З боку тренерського штабу ми чітко налаштували гравців та хотіли до них якомога глибше достукатись.

Наскільки сильно буде відрізнятися цей поєдинок від матчу в Кубку України? Потрібно відштовхуватись від нашої ситуації. Наступний матч у чемпіонаті в нас з Оболонню. Кияни мають на два дні більше часу, аби підготуватись. А потім ми граємо гру кубкову гру з Рухом, який матиме на день більше відпочинку. За два дні фактично неможливо відновити гравців. Але ми маємо відштовхуватись від цієї ситуації, маємо готуватися та бути сильнішими. Кубковий матч з Рухом буде сильно відрізнятись. Ми відіграли перший тайм, а кубковий матч буде іншим. Всі приготування і передбачення на цю гру підтвердились на полі. Ми знали, що це дуже силова команда, яка любить активно переміщуватися та грати один в один. Ми мали чітке розуміння протидії їхній грі. Частково нам це вдалося. Але потрібно було реалізовувати свої моменти. Ми перемогли, ми тішимось цьому. Зараз ми радіємо, але завтра в нас тренування", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Карпати.