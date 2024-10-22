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Наставник львівської команди поділився своїми думками після матчу з Карпатами.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку своєї команди у рамках львівського дербі у матчі УПЛ проти Карпат (0:1).

"Я вважаю, що дербі вдалося і ця гра сподобалася глядачам. Небезпечні моменти були як в одної, так і в іншої команди, а долю поєдинку вирішив єдиний гол зі стандарту, як це часто й буває в дербі. Загалом на полі був якісний футбол.

Для Руху важливий кожен матч і важливо здобувати позитивний результат у кожній грі. Так, це був принциповий поєдинок, але в чемпіонаті всі перемоги, нічиї та поразки оцінюються однаково – в 3, 1 та 0 очок. Наші футболісти отримали неоціненний досвід, адже раніше вони не грали в таких емоційних матчах. Можливо, не всі були психологічно готовими до цієї гри, бо молодим гравцям важко грати під таким тиском. Переконаний, що такі матчі підійматимуть рейтинг нашого чемпіонату.

Це не був складний тактичний матч, а більш емоційна гра. Обидві команди намагались грати раціонально. Хоча було багато моментів, тому поєдинок був видовищним. В деяких епізодах Руху просто не вистачило везіння.

Марко Сапуга, Євгеній Пастух і Фредді Плюман повернулись після тривалого відновлення. Вважаю, що вони зіграли добре, хоча вони ще не готові грати всі 90 хвилин. Ці хлопці – якісні футболісти і вони змогли підсилити гру, коли вийшли на заміну. Ми розраховуємо на те, що вони наберуть форму й надалі гратимуть повноцінно, адже це гравці стартового складу.

Зараз важливо правильно відновитись, щоб в оптимальних фізичних кондиціях підійти до наступних матчів. Основний акцент в тренуваннях буде саме на відновленні футболістів. Ця гра має стати для них уроком й команді слід рухатись далі", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Карпати.