Україна

Український клуб має шанс зіграти проти німецького гранда.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Баварія пообіцяла провести товариський матч з українською командою.

"Дуглас Коста? Його прискорення було неймовірним. Він міг обігнати будь-якого суперника. Дуглас Коста був дуже ефективним трансфером для нас. Ми купили його дешево, а продали за високу ціну.

Ми обговорювали все телефоном, це були дуже дружні переговори. Потім делегація «Баварії» приїхала до Києва, щоб підписати угоду. Я провів там трохи часу з тодішнім фінансовим директором Яном-Крістіаном Дрезеном.

З того часу ми дружимо і спілкуємося щоразу, коли бачимося. Взагалі, у нас дуже хороші стосунки з керівництвом Баварії. Вони також пообіцяли нам, що зіграють з нами товариський матч, щоб допомогти біженцям, солдатам і всьому нашому народу. На жаль, поки що цього не вийшло зробити. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти дату у найближчі пів року", — сказав Палкін в інтерв'ю SPOX.

Раніше повідомлялося, що Челсі не розглядатиме пропозицій щодо продажу чи оренди Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно.