Україна

Форвард Шахтаря прокоментував нічию проти Динамо Київ.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні донецький Шахтар на виїзді зіграв унічию проти київського Динамо в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Егіналду поділився враженнями від побаченого на полі.

"Звичайно, нам прикро, що не зуміли завершити цей матч перемогою. Ми провели, як на мене, феноменальний поєдинок і діяли дуже якісно в організації моментів та побудові гри. Проте, на жаль, таке стається у футболі, ти не завжди отримуєш те, чого заслуговуєш.

Усі наші голи — це завжди робота всього колективу, і ми працюємо командно, тож сьогоднішній гол не є винятком.

Але грати в меншості завжди дуже складно, і це позначилось на малюнку нашої гри. Як я уже наголошував, ми домінували та демонстрували гарний атакувальний футбол, однак, на жаль, грати вдесятьох складно, тим більше проти такого опонента, як Динамо", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє домашній матч проти одеського Чорноморця.