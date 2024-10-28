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Голкіпер Шахтаря прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді зіграв унічию проти київського Динамо в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "гірників" Дмитро Різник поділився враженнями від побаченого на полі.

"Звісно, що команда наприкінці дещо підсіла, намагаючись утримати результат. Так склалося, що Караваєв гарно пробив, м’яч був незручним, тому й залетів.

Коли граєш у меншості майже пів години, це обов’язково дається взнаки. Намагались утримати результат, але не вийшло.

Вилучення Криськіва? Ніхто навіть не сказав йому поганого слова. Це футбол і помилки, на яких він учитиметься та ставатиме кращим. Вважаю, це нормальні речі у футболі.

Ми намагались виходити і грати тільки на перемогу, як у кожному матчі, адже в нас дуже багато очок розриву — уже аж шість. Ми забили дуже важливий гол, тим паче — у дербі. Якби втримали рахунок, було б трішки краще.

Чи визначальний це матч у боротьбі за чемпіонство? Ні! Були й гірші ситуації з балами, тож вважаю, що вся боротьба попереду", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє домашній матч проти одеського Чорноморця.