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Керманич Шахтаря прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Напередодні в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді зіграв унічию проти київського Динамо в Класичному.

Динамо Київ — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від побаченого на полі.

"Безумовно, вилучення вплинуло на перебіг подій у матчі, на жаль. Наша команда провела неймовірний поєдинок — із погляду як побудови атак, так і загального малюнку гри.

Направду кажучи, я не зумів розгледіти сповна епізод із вилученням, тому поки що нічого не стверджуватиму — мені потрібно додатково переглянути відеозапис із повтором цього епізоду. Однак, як я вже наголосив, цей епізод із вилученням повністю змінив перебіг подій у матчі, але я цілковито задоволений тим, як виявила себе моя команда.

І я пишаюся сьогодні моїми хлопцями — і тим, як вони виступали в повних складах, і після вилучення, коли ми грали 30 хвилин у меншості, я повністю задоволений малюнком гри і тим, як команда конвертувала мої ідеї. Хтось може сказати, що ми здобули одне очко на виїзді і що це гарний результат, але ні, я не вважаю що це хороший результат, адже ми мали здобувати більше і заслужили на більше.

На жаль, у футболі іноді стається так, що ти не отримуєш того, на що заслуговуєш, тож я задоволений своєю командою, і ми працюватимемо далі.

Чи забракло нам сил? А чи бачили ви гру? Я гадаю, що бачили. Ми грали чудово, справді чудово. І я вважаю, це буде моєю найкращою відповіддю на ваше запитання.

Чи може грати чудово команда, якщо втомлена? І ми грали чудово також і проти Арсеналу, як я вважаю. Отже, ні, ми не були втомленими. Ми були фантастичними. Мої гравці були фантастичними. І тому ми повністю домінували до моменту, коли отримали червону картку.

Дозволю собі додати ще дещо. Ваші колеги запитували мене щодо подальшого перебігу подій у чемпіонській гонці, і я скажу, що зіграно лише 10 матчів, і ще 20 ігор попереду, тому говорити, що долю чемпіонства вирішено, поки занадто рано.

Так, Динамо є фаворитом у цій гонці — і тому, що суперник має шість очок переваги, і тому, що не так сильно сконцентрований на виступах на європейській арені. Можливо, це пов’язано із логістичними труднощами, можливо, ще з чимось, але в них менше таких турбот.

Але можу вас запевнити, що моя команда боротиметься за титул до останнього. Так, зараз ми відстаємо на шість балів, але це жодним чином не впливатиме на наш настрій, ми будемо їх наздоганяти та обходити, допоки триває чемпіонат", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє домашній матч проти одеського Чорноморця.