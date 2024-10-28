Комітети УАФ призначили офіційних осіб на матчі 1/8 фіналу Кубка України-2024/2025.

29.10.2024

Рух (Львів) – Карпати (Львів).18:00. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро), Арбітр VAR — Новохатній В.В. (Черкаси),

30.10.2024

Пробій (Городенка) – Буковина (Чернівці).12:00. Арбітр — Михайлюк А.В. (Житомир),

ЮКСА (Тарасівка) — Олександрія (Олександрія).13:00. Арбітр — Кальонов О.О. (Хмельницький),

Полісся (Житомир) — Кривбас (Кривий Ріг).15:30.Арбітр — Омельченко О.В. (Слов'янськ), Арбітр VAR — Деревінський О.О. (Хмельницький),

Ворскла (Полтава) – Динамо (Київ).15:30.Арбітр — Афанасьєв О.О. (Харків),

Шахтар (Донецьк) – Зоря (Луганськ).18:00.Арбітр — Шурман Д.Л. (Київська обл.),

Верес (Рівне) — Оболонь (Київ).18:00.Арбітр — Солов'ян О.М. (Київська обл.),

Вікторія (Суми) – ЛНЗ (Черкаси). 18:00.Арбітр — Дьордь Н.В. (Ужгород).