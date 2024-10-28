Бразилець вірить, що Реал нав'яже боротьбу Барсі.
Вінісіус, gettyimages
28 жовтня 2024, 10:33
Мадридський Реал у одинадцятому турі іспанської Ла Ліги зазнав розгрому в El Clasico проти каталонської Барселони на власному полі.
Лідер та півзахисник мадридського Реала Вінісіус Жуніор прокоментував поразку від Барселони на Сантьяго Бернабеу (0:4) в матчі Ла Ліги.
"Ми повернемося, як завжди! Ми найбільший клуб, ви це вже знаєте!" – написав Вінісіус у соцмережі Х.
Нагадаємо, що раніше підсумки гри для своїх команд прокоментували головні тренери Карло Анчелотті та Ганс-Дітер Флік.