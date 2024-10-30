Україна

Автор переможного голу поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Півзахисник Руху Денис Підгурський прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Карпат (1:0), у якому він відзначився переможним голом.

"Зараз емоції переповнюють, я не втримав сліз, адже це дуже важливо для мене. Я відпрацьовую такі удари і хочу подякувати Віталію Романюку, адже ледь не щодня після тренувань ми залишаємось і працюємо над ударами. Схожі моменти ми тренували два дні тому і Віталій Вікторович тоді сказав: "Ти вийдеш і заб’єш". Я – опорний півзахисник і в грі часто виникають моменти, коли можна вдарити здалеку, й так сталось в епізоді із забитим голом. Моя сім’я приїхала підтримати мене і після голу я показав їм сердечко. В першу чергу це для мого племінника та сестри.

В нас зараз непроста ситуація, перш за все в психологічному плані, адже ми не перемагали майже два місяці. Це важко для молодих гравців. Перед грою я говорив з хлопцями і сказав, що у нас від сьогодні настане біла смуга. Сподіваюсь, що нам вдасться її продовжити. В попередніх матчах перемоги були близькими, але нам чогось не вистачало і ми впускали позитивний результат. Тому ми раді, що нам вдалося перемогти. Для нас ці дербі – хороший досвід.

Дякую вболівальникам за цю чудову атмосферу. При нагоді запрошую їх відвідати й наступні наші домашні матчі, щоб підтримати команду. Глядачі мотивують нас, додають наснаги і впевненості у собі. Хочеться тішити їх перемогами.

У середу в нас буде вихідний. Потрібно трохи заспокоїтись після перемоги над Карпатами. Далі ми готуватимемось вже до наступного матчу, бо для нас кожна гра є важливою. Кривбас – хороша команда, яка грала у єврокубках і ми серйозно налаштовуватимемось на цей поєдинок", — наводить слова Підгурського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Карпати.