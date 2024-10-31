Україна

Команда налаштовується на наступний матч.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Задерака – про виїзний матч 1\8 фіналу Кубка України проти житомирського Полісся.

"Скажу так: це був дуже цікавий матч. Я думаю, вболівальникам він сподобався, дуже багато моментів було у обох команд. Трошки, мені здається, ми десь програли у зрості. Суперник обидва голи забив з другого поверху. В цілому дуже цікавий та динамічний матч вийшов.

По гарячих слідах не хочеться відразу щось аналізувати. Тренерський штаб розбере цю гру, вкаже нам на помилки. Нам треба рухатись далі. За декілька днів вже матч проти Руху, тому нема коли опускати голови. Попереду — важливі матчі чемпіонату.

Могли забити другий мʼяч і гра склалась б інакше, але це футбол", — сказав Задерака.

Нагадаємо, Кривбас поступився Поліссю — 1:2.