Україна

Футболіст вважає, що команда на більше.

Хавбек Оболоні Василь Курко прокоментував поразку своєї команди в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Вереса (1:2).

"Важко щось сказати після такої гри, бо правда гра була дуже важка і виснажила 120 хвилин, але можу сказати, що я пишаюсь сьогодні нашою командою, бо я знаю, як важко грати тут у Рівному, за вболівальників рівненських і як важко тут взагалі брати очки та показувати якийсь свій футбол. Я вважаю, що нам сьогодні вдалося повністю показати свій футбол і незаслужена перемога, на мою думку, у Вереса.

Треба дивитися гол, аналізувати, як ми могли правильніше зіграти в цій ситуації. Але чому так? Бо, знову ж таки, тут люди завжди женуть команду вперед. І дуже багато було ситуацій, коли пропускаючи першими, Верес зразу забиває гол, чи буквально через пару хвилин, старається відігратися. Вони зразу посилюють тиск. Нам просто треба було якось правильніше з цим тиском справитися. На жаль, це не вийшло у нас.

Я не бачу взагалі ніяких проблем. Для мене це, звісно, поразка неприємна, четверта поспіль. Але то, що я бачу з середини колективу – команда прогресує, команда рухається в правильному напрямку. І важко, звісно, коли немає цієї позитивної підпитки в плані результату, важко демонструвати свою гру. Але, знову ж таки, скажу, я пишаюсь всією командою, не тільки хлопцями, які сьогодні грали. Пишаюсь і тренерським штабом, і всім нашим колективом, бо реально у нас дуже класний колектив. І мені дуже-дуже прикро, що цей колектив наразі перебуває в такому становищі, бо ми заслуговуємо на більше", — сказав Курко.

Наступний матч київська Оболонь проведе в гостях проти того ж таки рівненського Вересу в рамках чемпіонату.