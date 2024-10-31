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Іван Когут розповів про підготовку до матчу 12 туру УПЛ проти Карпат.

Півзахисник Лівого Берега Іван Когут прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівських Карпат.

"Із хорошим настроєм готуємося до наступної гри проти Карпат. Результатом протистояння з Зорею не задоволені, але грали досить непогано. Створили низку моментів, які не змогли реалізувати. Сподіваюся, що в суботу проблем із цим не буде і переможемо. На мою думку, в останніх матчах нам не щастило. До того ж, треба більш холоднокровно ставитися до своїх моментів.

Так, до Лівого Берега ми з братом перейшли саме з Карпат. Не можу сказати, що ця гра буде особливою. Просто хочеться повернутися на стадіон Україна і знову відчути цю атмосферу. Львів’яни у вівторок грали у Кубку України, але про втому гравців суперника не думаємо. Готуємося до складного матчу. У Карпат є достатньо футболістів в обоймі, тому з ротацією проблем немає. Із тих часів, коли грав за Карпати, у команді залишилися Чачуа, Рябов, Ільющенков, Шах. Загалом у Карпат хороша команда, але ми готові досягати результату.

Більш впевнено себе почуваю, коли граємо разом із братом у складі. До конкуренції ставимося нормально. На матч із Карпатами приїде багато рідних та знайомих, тому без підтримки ми не залишимося. Нам важливо зіграти дисципліновано і продемонструвати свій характер", — наводить слова Когута прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Карпати — Лівий Берег відбудеться 2 листопада о 15:30 за Києвом.