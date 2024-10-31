Іван Когут розповів про підготовку до матчу 12 туру УПЛ проти Карпат.
Іван Когут, ФК Лівий Берег
31 жовтня 2024, 19:49
Півзахисник Лівого Берега Іван Когут прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівських Карпат.
"Із хорошим настроєм готуємося до наступної гри проти Карпат. Результатом протистояння з Зорею не задоволені, але грали досить непогано. Створили низку моментів, які не змогли реалізувати. Сподіваюся, що в суботу проблем із цим не буде і переможемо. На мою думку, в останніх матчах нам не щастило. До того ж, треба більш холоднокровно ставитися до своїх моментів.
Так, до Лівого Берега ми з братом перейшли саме з Карпат. Не можу сказати, що ця гра буде особливою. Просто хочеться повернутися на стадіон Україна і знову відчути цю атмосферу. Львів’яни у вівторок грали у Кубку України, але про втому гравців суперника не думаємо. Готуємося до складного матчу. У Карпат є достатньо футболістів в обоймі, тому з ротацією проблем немає. Із тих часів, коли грав за Карпати, у команді залишилися Чачуа, Рябов, Ільющенков, Шах. Загалом у Карпат хороша команда, але ми готові досягати результату.
Більш впевнено себе почуваю, коли граємо разом із братом у складі. До конкуренції ставимося нормально. На матч із Карпатами приїде багато рідних та знайомих, тому без підтримки ми не залишимося. Нам важливо зіграти дисципліновано і продемонструвати свій характер", — наводить слова Когута прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Карпати — Лівий Берег відбудеться 2 листопада о 15:30 за Києвом.