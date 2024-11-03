Україна

Коментар головного тренера Динамо.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Інгульцем 5:2 в матчі УПЛ.

"Якщо не брати до уваги рахунок матчу, то гра вийшла непростою. Розуміли, що посеред тижня відіграли 120 хвилин у кубковій грі в Полтаві, а перед цим за два дні до цього грали принциповий матч із Шахтарем. Тому після повернення з Полтави я дав хлопцям один повноцінний вихідний, аби вони змогли перепочити.

Готуючись до сьогоднішньої гри, повністю розуміли, шляхом чого буде грати наш суперник – що буде багато боротьби, що вони будуть робити ставку на стандартні положення. У цьому компоненті, я вважаю, ми недопрацювали. Діями в атаці я задоволений більше – зокрема, реалізували наші напрацювання, приймали правильні рішення. Могли робити рахунок і більшим, тож вітаю всіх із перемогою.

Сьогодні я задоволений грою Михавка – і в плані реалізації задумів, і його першим пасом. Мабуть, йому потрібно пройти через ці випробування. Ставте мені ці питання, а хлопця не чіпайте. Для мене це взагалі не проблема. Для мене аби в кожній грі хтось із наших гравців забивав у свої ворота – аби тільки ми в чужі п’ять забивали.

Ми готуємося до кожної конкретної гри, розбираємо суперника, акцентуємо на їхніх діях. Перемога є перемога, хай там як. Безумовно, хочеться, щоб був нуль у своїх воротах, а в чужих – якомога більше. Але ми виходимо грати проти команд, які також ставлять перед собою якісь завдання та намагаються їх вирішувати з урахуванням тих чи інших моментів та гравців, які є в їхньому розпорядженні. Чесно кажучи, у мене двояке ставлення до сьогоднішньої перемоги. З одного боку, я задоволений, з іншого – не дуже", — сказав Шовковський.