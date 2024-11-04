Україна

Страшна подія сталась за океаном.

Під час матчу в Перу футболіст загинув унаслідок удару блискавки. Ще п’ятеро гравців отримали поранення, повідомляє The Sun.

Інцидент відбувся під час регіонального турніру в Чільці між двома місцевими командами Хувентуд Беллавіста та Фамілія Чокка.

Трагедія сталась за мить до того, як суддя наказав зупинити гру, коли по стадіону пронісся гуркіт грому. Від удару блискавки миттєво загинув 39-річний Хосе Уго де ла Крус Меза. 40-річний воротар Хуан Чокка Ллакта також отримав прямий удар і був доставлений до лікарні з серйозними опіками тіла. Інші постраждалі, двоє підлітків у віці 16 і 19 років та 24-річний хлопець, якого місцеві звуть Крістіан Сезар Пітуй Кауана, перебувають у лікарні у стабільному стані.