Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (1:2).

"Дуже прикра поразка, на яку ми не заслуговували. Вважаю, що ми дуже добре грали, особливо перший тайм. Другий тайм ми теж дуже добре почали. Не зупинялись, грали так само. Можливо, трохи додав ЛНЗ.

Прості моменти, і ми отримуємо не обов'язкові, на мою думку, голи. Подача, рикошет… Просто дуже прикро програвати матчі, коли ми так добре грали. У нас було дуже багато моментів. Можливо, дуже велике бажання було, дуже гарний настрій був у команди. Дуже хотіли виграти. Можливо, це завадило.

Вважаю, що суддя дуже погано судив. Він допомагав одній команді. Мичин вдарив ліктем Тілля – жовта. У такому ж моменті він не дає жовту для ЛНЗ. Було ще багато моментів, які він трактував по-різному. Це відчувається, і це впливає на команду. Команда це відчуває. Він не вплинув на якийсь момент, який вирішив долю матчу, але таких моментів було багато, і це впливає на матч", — сказав Бартулович в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — ЛНЗ.