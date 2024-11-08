Україна

Ювілей вийшов, м'яко кажучи, змазаним.

Динамо Київ у меншості зазнало поразки від Ференцвароша в матчі Ліги Європи.

Для головного тренера киян Олександра Шовковського цей матч став 50-м на чолі команди. 11 поєдинків він провів як виконувач обов'язків, 39 — як головний тренер.

За Шовковського динамівці 36 матчів виграли, 7 завершили внічию і 7 програли, 111 м'ячів забили, 44 пропустили.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.