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У компенсований до другого тайму час житомирський клуб мав отримати право на виконання пенальті.

У рамках 12 туру української Прем'єр-ліги Полісся зазнало мінімальної поразки від Олександрії з рахунком 0:1, проте цей матч не пройшов без суперечок та невдоволень з боку представників житомирського клубу через непризначений пенальті у ворота їхнього суперника у компенсований до другого тайму час.

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розібрав цей епізод, який вплинув на результат, та підтвердив помилку головного арбітра Шандора та арбітра VAR Блавацького

"Дуже складна та суперечлива ситуація для аналізу. Арбітр знаходиться в хорошій позиції, проте не бачить контакту руки з м’ячем, оскільки вона закрита тілами гравців. Це не дозволяє йому оцінити положення руки захисника, яка дуже широко відведена від тіла. Обидва гравці ведуть боротьбу за м’яч, який летить з далекої відстані. Захисник №26 ризикує відводячи руку в таке положення, коли нападник Полісся №80 намагається пробити по воротах.

Ситуація є дуже суперечливою, її нелегко оцінити. В тому числі, через якість зображення. Але динаміка польоту м’яча показує, що ця ігрова ситуація підлягає покаранню. Незважаючи на якість зображення, відео асистент арбітра повинен був рекомендувати головному арбітру перегляд на полі. Тому що, зі своєї позиції, він не міг бачити положення руки та точку контакту з м’ячем. З цієї конкретної причини, оскільки арбітр не міг бачити важливі елементи, так як його закривали тіла гравців. Перегляд відео на полі дозволяв би побачити всю можливу ситуацію, положення руки, точку контакту та прийняти правильне рішення", — цитує слова Ріццолі офіційний сайт Полісся.

Дивитися відео гола та огляд матчу Олександрія — Полісся ви можете на Football.ua.