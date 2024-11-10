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Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Карпатами.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні Олександрії обіграла львівські Карпати на власному полі.

Олександрія — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власних підопічних.

"Вважаю, що це був складний матч. Перший тайм був "або, або". Тому що дві команди підтримували високий ритм, дуже гарно працювали, перебудовувались у тактичному плані. Нам допоміг гол у першій половині зустрічі.

До перерви ми не вдало грали на м’ячі, але ми зробили корективи в перерві, маючи перевагу в рахунку і отримавши простір, ми цим скористались.

У другому таймі гра була під нашим контролем, могли забивати більше. Я гордий за хлопців, що вони все розуміють. Наші два останні матчі були виснажливі, тому що потрібна була стовідсоткова концентрація і фізична робота, цей ритм і темп, який ми разом із Карпатами показували. Ми витримали і завдяки цьому маємо такий результат.

Карпати — це дуже гарна команда, вони розуміють і знають, що від них вимагає тренерський штаб на футбольному полі. Тому я їм бажаю лише покращувати свою гру та мати кращі результати", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме у рівненського Вересу.