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Керманич Карпат прокоментував поразку від Олександрії.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівські Карпати поступились Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко прокоментував виступ власних підопічних.

"Результат не відповідає тому, що відбувалось на полі. Завжди важко, коли ти стримуєш суперника. Не у тому, що ти сидиш у своєму штрафному, а високо тиснеш. Проти команди, яка любить, коли її пресингують, у неї є побудовані механізми, через які вона виходить. Коли ти це прибираєш і створюєш їм проблеми, високо забираючи м’яч…

Потім ти отримуєш гол зі штрафного, гарне виконання. Однак, коли ти пропускаєш три голи і це два пенальті та штрафний, то це важко прийняти. Згодом ми розкрились, з’явилися моменти в Олександрії. Вони великими силами виходили в атаку, але загалом рахунок не відповідає тому, що відбувалося на полі.

Олександрія — добре організована команда, як на м’ячі, так і без нього. Нам було дуже цікаво з ними зіграти в нашій стилістиці. Якщо ми дивимося в майбутнє, то ця гра дала нам багато інформації: і тренерам, і гравцям, і керівництву. Я впевнений у цьому.

Бруніньйо мав ушкодження. Він пропустив матч із Лівим Берегом. Стеніо у минулому матчі виходив на заміну. Це було наше рішення. Ми хотіли інтенсивно пресингувати в цьому поєдинку.

Ян Костенко добре виглядав цього тижня на тренуваннях і він заслужив місце в стартовому складі, але… Нам не вистачило якості в завершальній фазі, щоб перетворити ту кількість моментів, де ми якісно працювали в пресингу, тож ми мали ці нагоди перетворювати в більшу небезпеку, із якої і народжуються голи.

Другий гол Олександрії — не було націленої передачі, але гравець Олександрії перетворив це в пенальті. Я не знаю, чи там був пенальті. Я не бачив цього епізоду.

Ми маємо бути більш якісними у завершальній фазі, в третій зоні. Маємо витискати більше якості. Із такими суперниками, коли рівна гра, вирішують моменти та особистості", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати прийматимуть ковалівський Колос.