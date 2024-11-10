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Півзахисник Карпат прокоментував поразку від Олександрії.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівські Карпати поступились Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Карпати 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "левів" Олег Очеретько прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, ми добре грали. Попри пропущений м’яч, ми пресингували дуже добре, закривали центр поля, через який люблять грати суперники. Мені здається, якщо б не ті помилки, не 11-метрові та не контратака з цим штрафним, могли добре зіграти з ними.

Два пенальті? Це рішення арбітра. Він каже одразу, що це пенальті. Це не мені вирішувати, що там було чи буде, я не знаю.

У таких матчах вирішують тільки такі мікромоменти, коли ти маєш вступати в боротьбу, вигризати м’яч і не втрачати. Є в грі один момент — і ти повинен його реалізувати, щоб гра була під твоїм контролем.

Тренер нас підтримав. Сказав, що ми дуже добре зіграли в пресингу, що вони дуже сильно помилялись, сказав, що всі інші команди не могли так пресингувати, як ми, і похвалив нас", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати прийматиме ковалівський Колос.