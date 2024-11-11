Іспанія

Команда програла в матчі Ла Ліги.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував поразку від Реала Сосьєдад (0:1) в матчі Ла Ліги.

"Сьогодні був не наш день. Ми маємо прийняти цей результат, суперник грав дуже рішуче.

Тому що ми побачили, немає виправдань. Ми не створили доволі небезпечних моментів.

Ми почали грати з гарним контролем м'яча, я був задоволений, а потім нам довелося страждати на полі. Ми пропустили. І ще ми ухвалювали невірні рішення у фінальній третині поля.

Я сказав судді, що офсайд Левандовського – це погане рішення. Це все, що я можу сказати зараз.

Ми доклали всіх зусиль, щоб досягти кращого результату, але це був не наш день.

Я не впевнений, чи повернеться Ламін після перерви на матчі збірних. Я сподіваюся, що сьогодні ми дізнаємося трохи більше про його стан, все ще нічого не зрозуміло. Як тільки ми про це дізнаємося, ми повідомимо", – сказав Флік.