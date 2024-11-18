Україна

Тренер підсумував поразку в контрольному матчі.

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував контрольний матч своєї команди проти Чорноморця (1:5).

"Звісно, поразка – це неприємно, але, як я це казав перед грою, що для нас сьогодні не важливо, які рахунки будуть на табло, тому що нам дуже важливі взаємодії, мені дуже важливо, як вони будуть діяти в обороні, в атаці, в перехідних фазах гри. Чесно кажучи, я дуже задоволений діями гравців.

Так, у нас були помилки, вони будуть в кожній грі, але хочеться, щоб ці помилки не впливали на результат. Сьогодні вони вплинули, але я вважаю, що в нас дуже були хороші дії, хороші підходи, дуже агресивні атаки, дуже ми дисципліновано зіграли сьогодні. Такий формат матчу був 4х35 хв і Чорноморець використовував багато гравців, і ми багато гравців використали, тому я дуже задоволений спарингом, дуже задоволений діями.

Рахунок – ну це таке, бувають такі дні, у суперника є моменти, і вони їх реалізовують. У нас була купа моментів, але реалізація була сьогодні не на найвищому рівні", — сказав Шищенко.