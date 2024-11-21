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Форвард "моряків" поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Нападник одеського Чорноморця Олексій Хобленко прокоментував майбутній матч УПЛ проти київського Динамо, а також натякнув на несправедливе суддівство по відношенню до "моряків".

"У команди нормальний настрій. Було дві поразки в чемпіонаті. Зробили висновки, так що готуємося нормально. З Динамо можна грати, і Чорноморець завжди любив відбирати бали в Динамо, так що я думаю, що в нас може все вийти.

З Динамо завжди цікаво грати. Хороша команда, це гранд. Я люблю грати проти таких команд, так що настрій класний. Хлопці в команді дуже позитивно наразі ставляться до тренувального процесу. З’їздили в Київ, зіграли з Оболонню. Цікавий такий спаринг був. Команда будується, багато гравців переглядається, так що це нормально, що є такі спаринги. Думаю, що це для Чорноморця тільки піде в плюс.

Я б хотів поговорити про суддівство. У нас цього сезону жодного пенальті. З нас трохи, можна так сказати, знущаються навіть, особливо на виїзді. І це так б’є трохи по команді. Головний тренер нас налаштовує, щоб ми не спілкувалися з суддями, тому що з цим нічого не зробиш. Виходимо, граємо

Насамперед, тяжко грати, коли проти тебе грають судді. Ну, я думаю, що, може, щось зміниться. Практично в кожному домашньому матчі є підстави ставити пенальті. Навіть ВАР не переглядається. Можна хоча б ВАР переглянути трохи – хоча б один раз", — сказав Хобленко в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Чорноморець відбудеться у суботу, 23 листопада, о 15:30 за Києвом.