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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з "моряками".

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (3:1).

"Вітаю вболівальників Динамо з перемогою! Безумовно, погодні умови вносять свої корективи. Учора і позавчора було неможливо повноцінно провести тренування, оскільки футбольне поле не було достатньо добре підготовлене. А всі ті працівники, яких ми мали у своєму розпорядженні, були залучені для робіт на полі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського, щоб воно було у хорошому стані та готове для проведення сьогоднішньої гри. І я хочу їм подякувати за зроблену роботу. Хоча, звичайно, поле сьогодні не було таким швидким, як ми планували. Для нас важливо, щоб м’яч якомога швидше рухався, щоб поле було полите, але, повторюся, погода внесла свої корективи.

Cхема з трьома центральними захисниками? Ми готуємось до кожної гри окремо і хочемо мати у своєму розпорядженні декілька варіантів того, як діяти на полі. Один із варіантів – це гра у три захисники. Це не перший раз, коли ми так граємо. Ми над цим працюємо і продовжимо працювати. У нашої команди є певне обличчя, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти.

Роман Саленко готувався з нами у попередній період матчів національних та молодіжних збірних. І цього разу ми його долучали до тренувань. Зараз я бачу, що він вже більш-менш готовий до того аби підсилювати нашу команду, виходити на поле і грати. Він буде отримувати ігрову практику і в Динамо U-19, яке грає у Юнацькій Лізі УЄФА. Але ми будемо залучати його до ігор Премʼєр-Ліги, до яких він готуватиметься у складі першої команди.

Віталій Буяльський забив сотий мʼяч Динамо Шовковського в УПЛ? Для мене ця цифра нічого не означає. Мені важливо, що гра завершилася перемогою. А скільки забили… Скажу так: ми могли набагато раніше досягти цієї планки, і я був би задоволений, якби це сталося. Але ще коли я був гравцем я ніколи не слідкував за статистикою", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua був доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Чорноморець.