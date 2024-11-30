Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 листопада 2024 року.

Завершилася 1010 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Зеленський допустив припинення війни в обмін на членство в НАТО

- Сили оборони уразили російську нафтобазу

- Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня цього року, а не останніми днями листопада, як це вважалося раніше

- Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став генерал-майор Михайло Драпатий, який з травня по вересень цього року очолював оперативне угруповання військ Харків

- Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

На даний час відбулося 172 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 31 авіаудару, скинувши при цьому 53 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого. Два боєзіткнення тривають.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 20 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили 18 атак ворога, два боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагались просунутись вперед в районах Дружби та Торецька, отримали відсіч.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 34 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Десять боєзіткнень тривають досі. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 497 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійська система, три пункти управління БпЛА та 12 одиниць автомобільної техніки противника, також два автомобілі та дві артилерійські системи наші захисники пошкодили.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 43 спроби просунутись вперед. 11 атак продовжуються. В основному бої тривають біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку, де сьогодні агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки, на даний час триває три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

«Разом з Головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Також новим заступником Головкома призначений полковник Олег Апостол – до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 2014 року на війні, на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол – Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 2014 року. Чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це. Сухопутні війська Збройних Сил – це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ та всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою».

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!