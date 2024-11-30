Україна

Київський клуб підтримав голкіпера Шахтаря у тяжку хвилину.

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо про загибель батька голкіпера Шахтаря Дениса Твардовського. Динамо виразило співчуття 21-річному воротарю та його близьким.

"Футбольний клуб Динамо висловлює глибокий сум та співчуття у звʼязку з загибеллю батька футболіста донецького Шахтаря Дениса Твардовського.

Дмитро Анатолійович Твардовський загинув мужньо захищаючи Україну на фронті. Від перших днів повномасштабного вторгнення він став до лав ЗСУ, служив у найгарячіших точках фронту. Загинув під час виконання бойового завдання 21 листопада, потрапивши під ворожий обстріл.

ФК Динамо (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Дмитра Анатолійовича та щирі співчуття його рідним та близьким. Вічна памʼять Герою", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті киян.