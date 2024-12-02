Україна

Півзахисник Динамо прокоментував нічию проти Колосу.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги ковалівський Колос напередодні зіграв унічию проти київського Динамо на власному полі.

Колос — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

" Ми налаштовувались на перемогу. Не все виходило. Коли нам стало важко — ми терпіли. Це позитивний знак. Набрані залікові бали. Особливо проти Динамо, бо це — флагман українського футболу. Але хочеться перемагати.

Пропущені голи — це теж частина гри. Якщо будемо збиватись після пропущеного голу — важко на щось розраховувати. Звичайно, ранній гол — це неприємно. Це така гра, такий процес. Ми не опустили голову, намагались грати. У першому таймі в нас щось навіть виходило.

Важливо ментально було забити у відповідь. Немає фаворитів у матчах — є суперники. Потрібно виходити, демонструвати свої найкращі якості в боротьбі не просаджуватись, а результат може бути будь-яким.

І ні, ми не грали на збереження рахунку. Суперник змусив сісти нижче. Просто коли ти втрачаєш багато сил на відбирання м’яча, на поверненні собі м’яча й одразу втрачаєш — дуже важко так працювати. Постійно на високому пульсі. Це неможливо.

Тому ми увійшли в цей стан і не виходили з нього весь другий тайм, нажаль. Але нам є що покращувати", — заявив український фахівець.

Наступним матчем ковалівського Колосу стане домашня гра проти київської Оболоні.