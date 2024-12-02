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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Олександрії.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець напередодні поступився Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Чорноморець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, дуже вдячний своїй команді, за те, що, поки були сили вони рухались, перебудовувались. У принципі, до 75 хвилини й не один гольовий момент був у нас. У першому таймі Шпорн теж міг забивати.

Подивився епізод із першим м'ячем. Хай розбираються арбітри, на мою думку, це чистий фол на Бутку. Я чув і трибуни чули, що це був фол. Але я вважаю, що це 100% був фол у нападі.

Ми розуміли, що їдемо до команди, яка бореться за верхні позиції. Розуміли, що потрібно зіграти дуже організовано. Звичайно ми не розраховували, що нас із перших хвилин будуть гнати, хоча я хлопцям вдячний за той нерв, який був в нас, і цього нерву, можливо, не було в інших матчах з тим же Динамо Київ та Ворсклою.

Якщо ми будемо говорити з приводу футболу, це боротьба, це пристрасть, бажання виграти свій нейтральний м’яч. У цьому компоненті нам треба було не поступитись. Якщо я, як тренер, прийшов би з балету, я би спокійніше поводився, трошки спокійніше би реагував в цій ситуації.

Але я вважаю, що фол один був. Інший фол біля нас теж на Буткові був, коли не свиснули. Тому ситуація нервова і хлопці на полі це відчувають й так реагували.

А як ми можемо не реагувати? У нас є командний дух і ми кожен за кожного б’ємось.

Звичайно задоволений, я їм подякував. Тому що у нас було мінус два гравці, але ми намагалися перебудовуватися, намагалися грати принаймні у першій-другій зоні з м’ячем і були передумови, коли могли перейти ще вище.

Ви розумієте, із такою командою як Олександрія, коли грати в рівних складах не дуже легко, а коли мінус два гравці — зовсім інша справа. Десь стандартні положення могли нам допомогти й в цьому компоненті ми не спрацювали.

Повторюсь, я дуже вдячний своїм хлопцям, що вони залишились у меншості та продовжили пресингувати, атакувати й організовано грати у захисті та на футбольному полі.

Забрати команду з поля? Так, це були емоції, але ще раз повторюю, я повинен захищати, керівництво повинно захищати нашу команду. Тому що, якщо нам так будуть відривати ноги, голову. Ми це проходили вже. Тому я вважаю, якщо буде правильна реакція, правильний аналіз після цього матчу наш ранковий, то я думаю, зможемо рухатись далі з настроєм, який був", — заявив український фахівець.

Наступним матчем одеського Чорноморця стане домашня гра проти криворізького Кривбасу.