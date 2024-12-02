Україна

Захисник Чорноморця прокоментував поразку від Олександрії.

Напередодні в п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги одеський Чорноморець поступився Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Чорноморець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник та капітан "моряків" Богдан Бутко, якого вилучили посеред першого тайму за нецензурні висловлювання на адресу арбітра, прокоментував інцидент.

"Отже, те, що сьогодні сталося в грі з нами, це вже не вперше таке і я вже не можу мовчати.

Навіщо такий футбол і кому він потрібен, якщо з VAR і відкрито при всіх вбивати? Мені ж не 18 років і я щось побачив у футболі, хоч і небагато, але достатньо.

Коли був фол проти мене на 16 хвилині, після цього забивають гол, і потім дають воротареві нашому жовту картку, а потім червону Вані Петряку… І коментатор, який має займати нейтральну позицію, відверто топить за суддів, за одну команду, ніби йому там теж перепадає, висловлюючись, нібито хтось штовхає цих суддів..

Я ж не з тих людей, які будуть симулювати, я просто вмію іноді терпіти біль. Суддя показав цим, що "хлопці ви приїхали сюди просто так, навіщо ви взагалі тренуєтеся, приїхали сюди та ще й вийшли на гру".

А потім, ще й другий епізод на 29 хвилині, коли людина з агресією в центрі поля біля брівки, стрибає з прямих ніг, навіть якщо він у м’яч десь зіграв, потрапляє мені в окістя, і рефері цей момент ігнорує.. Хоча я почекав паузу, щоб подивитись, що він робитиме, а він не свиснув взагалі нічого.

Яка моя має бути реакція, коли ми програємо 0:1, і ще нам дали видалення? Ми ж не у дворі граємо, і в кожного є кар’єра, амбіції, але людям все одно на це. Ось за це прикро, що в такий важкий час такі речі відбуваються, і це не тільки у спорті.

Можу тільки завершити цю бесіду тим що.. повірте я багато речей знаю що відбувається в суддівстві. Хлопці, таким шляхом можна гроші заробляти, але зовсім не потрібно. Вони зіпсовані, як ви і ваша система. І ті, хто в такий спосіб заробляє", — заявив український виконавець.

Наступним матчем одеського Чорноморця стане домашня гра проти криворізького Кривбасу.