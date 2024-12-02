Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні Олександрія на власному полі обіграла одеський Чорноморець.

Олександрія — Чорноморець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Мабуть, гра цілісною не вийшла, тому що нам суперник допоміг, можна так сказати, легко закінчити цей матч.

Тому, в принципі, результат по грі, але все-таки, повторюсь: мабуть, нам у цьому допомогли ранні вилучення в команді суперника.

Завтра в нас буде відновлення. Із завтрашнього дня ми починаємо вже готуватися до Динамо. Не так багато часу — через два дні на третій матч проти Динамо, тому зараз це завдання №1 — відновлення і підготовка до Динамо. Тому будемо з завтрашнього дня вивчати суперника", — заявив український фахівець.

Наступним матчем Олександрії стане перенесена домашня зустріч першого туру проти київського Динамо.