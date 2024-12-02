Україна

Наставник львів'ян поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

"Рахунок дійсно не відповідає грі. Я вважаю, що ми в цьому матчі домінували у багатьох фазах на грі з м’ячем і без нього. За кількістю дотиків у штрафному майданчику, ударів, створенні гольових моментів… Це дуже добре, що ми можемо проти такої команди як Зоря, грати з позиції сили. Але ми маємо закривати такі матчі. З більшим рахунком, ніж 1:0 та 2:0. Ми маємо можливості та дуже якісні моменти з позиційних атак. Це говорить про те, що є розуміння між футболістами, є якість, але у нас існують проблеми з якістю завершальної фази атаки. Кількість моментів, яку ми маємо, треба перетворювати в якість. Тоді все буде набагато краще з нашого боку.

Довіра до Ігора Невеса? Ми бачимо, що не забиває також Устименко. У нас тільки два нападники, третьої альтернативи немає. В принципі, Іґор якісно грає у моментах, але йому просто не щастить у завершенні атак, не вистачає останнього удару. Я прихильник того, що треба довіряти гравцям. Якщо він є у твоїй команді, віддано працює і може відповідати нашим вимогам, то ми маємо йому довіряти, як й іншим гравцям.

Команда намагається грати першим номером і вдома, і на виїзді. Також не слід забувати про те, що Карпати – це команда, яка недавно грала у Першій лізі. Ми хочемо, щоб більшість людей дивилася нашу гру та насолоджувалась нею. Це одна з наших глобальних ідей. Ми хочемо через такий напрямок перейти до якості та зробити наступний крок.

Наразі наше завдання робити так, щоб наш та нейтральний вболівальник отримував задоволення. Як би ти не виграв матч, твої вболівальники завжди будуть щасливі. А нейтральний скаже щиро, що йому було не цікаво: я не хотів дивитися, я сиджу в телефоні паралельно… Ось цього ми не хочемо. Ми хочемо, щоб люди залишали дитину, телефон, жінку, коли грають Карпати та дивилися футбол. Хочу, щоб наш вболівальник змінювався у розумінні того, що все вимірюється лише результатом. Іноді він буде такий, як сьогодні, а він дуже прикрий. Тому що ми зробили сьогодні для перемоги дуже багато, але ми маємо його прийняти", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Карпати.