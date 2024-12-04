Україна

Олександр Шовковський оцінив дії своїх гравців у матчі проти Олександрії.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Відповідально поставилися до цієї гри, так і має бути. Я подякував гравцям за те, що вони виконували завдання. Ми чудово розуміли, що граємо з командою, яка теж перебуває нагорі таблиці, у якої однакова кількість очок з нами, і гра буде непроста. В принципі, гравці виконали настанову на гру. Я думаю, що загалом результат по грі.

Обережна гра від Динамо? Ми відповідально підійшли, і, враховуючи багато моментів – я не хочу зараз давати деталі, які саме, всі це чудово знають – ми розуміли, що грати агресивно протягом усієї гри у нас десь буде сил не вистачати. Тому я не назвав би обережною, але грамотно і з розумом виходили на цю гру.

На мій погляд, змінювати щось у складі в цій грі не було сенсу. Безумовно, в роздягальні зараз команда зосереджена — ми чудово розуміємо, що сезон не закінчено, для нас закінчилося тільки перше коло", — сказав Шовковський в інтерв'ю УПЛ ТБ.