Україна

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:0).

"Достатньо бойова гра, непроста. Звісно, ніхто не хотів сьогодні програвати, тому десь сьогодні не було багато моментів, але вони були. Вдячний хлопцям за те, що вони зараз після гри сидять… Якщо б ви сказали ще пів року тому, що ми зіграємо внічию з Динамо – мабуть, зараз було б багато фотографій і все таке. Хлопці розчаровані, хлопці хотіли більшого – і це каже про те, що вони заслуговували, вони хотіли і вони грали на перемогу. І це дуже важливо в футболі, коли ти хочеш перемагати. Але сьогодні був достойний суперник і дуже гарна, бойова гра.

Зараз по гарячих слідах, мабуть, тяжко щось сказати, вже сьогодні ввечері подивимося, проаналізуємо. Але, мабуть, той план, який ми хотіли на гру, хлопці витримували. Ми не дали багато простору Динамо, тому що знали, що Динамо цим дуже гарно користується. Тому що стосується гри на оборону – мабуть, сьогодні плюс. Хотілося більше в атаці, мабуть, і щоб ми більше ударів завдавали, більше хотіли забити. Але якщо брати в цілому, то я вважаю, що, мабуть, потрібно комплімент зробити моїй команді, моїм хлопцям за те, що вони хотіли все-таки перемогти. Було непросто, але жага до перемоги була, це однозначно.

Для цієї пори це нормальне поле, тому що зараз ми вже третю гру зіграли після паузи на матчі збірних. Похолодало, і зараз що в Рівному було не найкращої якості поле, що тут. Ми повинні розуміти, що зараз така погода, і для цієї пори року та цієї погоди, вважаю, поле було в достатньо нормальному стані", — сказав Ротань в інтерв'ю УПЛ ТБ.